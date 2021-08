Rali Vinho Madeira, José Pedro Fontes: “Resultado melhor que exibição” | AutoSport

José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) terminaram o Rali Vinho Madeira no lugar mais baixo do pódio. A dupla do Citroën Vodafone Team sabia que esta era uma prova em que poderiam alcançar um bom resultado, e tudo fizeram por isso, encarando com firmeza e determinação a prova.

Depois de uma primeira etapa em que o seu ritmo foi quebrado por um furo, que lhes fez perder tempo precioso, José Pedro Fontes e Inês Ponte encararam o segundo dia com o mesmo espírito combativo, e no final tiveram o merecido prémio:

“O nosso resultado foi melhor que a exibição. Queríamos ter ganho para o CPR e isso não aconteceu, não conseguimos. O Bruno foi um justo vencedor. Para a Sports & You, é um excelente resultado, segundo e terceiro do rali. Por fim, quero lamentar o que aconteceu ao Miguel (Nunes), pois primeiro ou segundo era merecido e muitos parabéns ao Alexandre (Camacho) e ao Bruno (Magalhães)” começou por dizer José Pedro Fontes que falou ainda sobre a prova: “Este rali correu-nos bem e foi entusiasmante e gratificante poder discutir os lugares de topo com os mais diretos rivais, neste caso o Bruno Magalhães e o Armindo Araújo. Sabíamos que esse era o nosso grande desafio e, portanto, orientámos a nossa estratégia para mantermos o mesmo nível de consistência, sem deixarmos de estar preparados para reagir positivamente a qualquer situação que nos permitisse progredir na classificação. O carro esteve sempre impecável, sem quaisquer problemas, sempre rápido, eficaz e fiável. Devo dizer que o seu rendimento só não foi superior porque, tal como sentimos ontem, a escolha inicial de pneus não foi a mais perfeita, principalmente durante a última secção do rali. De qualquer forma, conseguimos lutar e os resultados estão à vista”.