Rali Vinho Madeira: José Pedro Fontes mais rápido no Shakedown | AutoSport

José Pedro Fontes, em Citroën C3 Rally2, foi o piloto mais rápido do Shakedown do Rali Vinho da Madeira, sessão terminada há pouco. O segundo melhor tempo ficou na posse de Ricardo Teodósio, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, e a terceira melhor marca foi obtida pelo espanhol Jan Solans, também com um Citroën C3 Rally2. O Shakedown ficou marcado por condições climatéricas em mutação, o que obrigou a trabalho redobrado das equipas no parque de assistência montado propositadamente no Parque Desportivo de Água de Pena.

Os melhores tempos podem ser consultados aqui.