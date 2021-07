Rali Vinho Madeira: Jan Solans marca presença | AutoSport

Jan Solans será um dos pilotos a abrilhantar a próxima edição do Rali Vinho da Madeira, na estrada entre os dias 5 e 7 de agosto próximos. Bastante jovem, Solans estará na ilha com o Citroën C3 Rally2 com que habitualmente defende as cores da marca. Nascido no dia de Natal de 1997, o espanhol iniciou-se nos ralis em 2016 e desde logo deu nas vistas com um Mitsubishi Lancer Evo X e venceu tanto o seu grupo no campeonato espanhol de terra como o ERT2 no FIA ERT Iberian Rally Trophy.

No ano seguinte passou para o volante de um Peugeot 208 R2 e com esse modelo venceu o campeonato da classe em terra em Espanha. Em 2019 passou para os comandos de um Ford Fiesta R2T e foi campeão júnior no WRC. Passou em 2020 para uma viatura bem mais potente, Ford Fiesta Rally2, e em 2021 representa a Citroën Espanha. Foi segundo nos ralis Sierra Morena e Tierra Altas de Lorca e terceiro no WRC3 no Rally d’Italia Sardegna, prova incluída no campeonato mundial da modalidade.