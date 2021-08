Rali Vinho Madeira, Jan Solans: “Espero voltar” | AutoSport

Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroën C3 Rally2) fizeram a prova esperada no Rali da Madeira. Sendo ainda um jovem piloto, sem nenhuma experiência anterior das estradas madeirenses, e que está agora à procura do seu caminho nos ralis, o espanhol Jan Solans estreou-se na Madeira foi quinto classificado depois de uma participação em que cometeu alguns – naturais – erros, sofreu da sua inexperiência no traçado, mas também assinalou alguns excelentes tempos em classificativas. Ou seja, o potencial está lá todo, a experiência vem com o tempo:

“Estou muito agradecido à equipa por tudo aquilo que me proporcionou. Conseguimos terminar entre os cinco primeiros e isso é muito bom se considerarmos que esta foi a primeira vez que corremos na ilha e tivemos que ultrapassar o nosso desconhecimento do terreno. Espero voltar para fazer uso desta experiência”.