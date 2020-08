Rali Vinho Madeira: horário e mapas

O Rali Vinho da Madeira 2020 tem menos classificativas, mas não deixa de passar por toda a ilha da Madeira. No total, são cerca de 160 quilómetros divididos em 16 PE. As emblemáticas provas do Rosário, Palheiro Ferreiro/Terreiro da Luta, Boaventura e Santana, mantêm-se no itinerário. Grande novidade é o Parque Fechado que este ano será montado o Cais 8, de forma a permitir aos adeptos do automobilismo um contacto visual com os carros, mas sempre no cumprimento das regras sanitárias que impõem um distanciamento físico entre as pessoas. O pódio será novamente na Praça do Povo, mas a organização está a trabalhar num plano de circulação e de acessos ao local. Pelas razões conhecidas, este ano não haverá sessão de autógrafos e a super-especial na Avenida do Mar.

Classificativas e acessos Dia 1 – Sexta-Feira, 7 de agosto – CLIQUE AQUI

Classificativas e acessos Dia 2 – Sexta-Feira, 8 de agosto – CLIQUE AQUI



HORÁRIO

6ª Feira, 7 de agosto, DIA 1

Assistência Funchal 09:10

PE1 Campo de Golfe 1 10.49 km 10:11

PE2 Palheiro Ferreiro 1 8.11 km 10:54

PE3 Boaventura 1 10.75 km 12:17

PE4 Cidade de Santana 1 10.84 km 12:50

Assistência Funchal 14:15

PE5 Campo de Golfe 2 10.49 km 15:31

PE6 Palheiro Ferreiro 2 8.11 km 16:14

PE7 Boaventura 2 10.75 km 17:37

PE8 Cidade de Santana 2 10.84 km 18:10

Assistência Funchal 19:28

Sábado, 8 de agosto, DIA 2

Assistência Funchal 10:00

PE9 Câmara de Lobos 1 10.32 km 10:41

PE10 Ponta do Sol 1 8.00 km 11:26

PE11 Ponta do Pargo 1 10.45 km 12:09

PE12 Rosário 1 11.37 km 13:04

Assistência Funchal 13:59

PE13 Câmara de Lobos 2 10.32 km 14:55

PE14 Ponta do Sol 2 8.00 km 15:40

PE15 Ponta do Pargo 2 10.45 km 16:23

PE16 Rosário 2 (Power Stage) 11.37 km 17:18

Assistência Funchal 18:18