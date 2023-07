Rali Vinho Madeira é na próxima semana: 6 vencedores à partida | AutoSport

À partida da 64ª edição do Rali Vinho da Madeira irão estar seis de anteriores vencedores do evento. Os pilotos que já subiram ao degrau mais alto do pódio da organização do Club Sports da Madeira são com o número 4, Miguel Nunes, 5, Alexandre Camacho, 6, José Pedro Fontes, 11, Giandomenico Basso, 23, Adruzilo Lopes, e 39, Vítor Sá.

Alexandre Camacho é também, com cinco triunfos, o recordista de vitórias no evento.

O piloto madeirense venceu em 2017 com um Peugeot 208 T16 R5, em 2018 e 2019 em Skoda Fabia R5 e em 2021 e 2022 com Skoda Fabia Rally2 Evo.

Do palmarés constam três pilotos com quatro triunfos, Américo Nunes, primeiro em 1968, 1969, 1970 e 1977, sempre com Porsche 911S, Giandomenico Basso, vencedor em 2006, 2007 e 2009 com Fiat Punto S2000 e 2013 ao volante de Peugeot 207 S2000, e Bruno Magalhães, triunfante em 2011 e 2012 num Peugeot 207 S2000 e 2014 e 2015 em Peugeot 208 T16 R5.