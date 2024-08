Rali Vinho Madeira: Diego Ruiloba foi o mais rápido no Qualifying

Começou a ação no Rali Vinho Madeira, com os primeiros quilómetros a serem percorridos. Com o Treino Livre e o Qualifying concluídos, temos as primeiras referências do dia.

No que diz respeito ao Treino Livre, Simone Campedelli / Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) foi a dupla mais rápida do TL, com o registo de 1:52.3. Segui-se a primeira dupla nacional, João Silva / Luís Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), que ficou apenas a um décimo da referência. A fechar o top 3, Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) a 4 décimos de Campedelli .

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Citroën C3 Rally 2) foram os quarto mais rápidos, a sete décimos do primeiro e a fechar as contas do top5, Diego Ruiloba /Angel Vela (Citroën C3 Rally 2).

Seguiu-se o Qualifying do Rali Vinho Madeira e aí, foi Diego Ruiloba a fazer o melhor tempo (1:51.252), seguindo-se Simone Campedelli(+0.437) e Kris Meeke (+0.643). Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) e José Pedro Fontes fechara o top 5.

Resultados AQUI

Foto – Aifa