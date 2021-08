Rali Vinho Madeira: Chuva complica escolha de pneus | AutoSport

A chuva vai provocar dores de cabeça aos pilotos do Rali Vinho Madeira, com algumas classificativas a apresentarem piso molhado, obrigando os pilotos e as equipas terem de aprimorar as decisões para encontrar o melhor compromisso quer na escolha de pneus quer no set up a ser usado, o que se pode tornar decisivo para as contas da vitória.

Cobertura Rali Vinho Madeira 2021 RTP Madeira



SEXTA, 6 DE AGOSTO

10.11 às 11:20 – Classificativa do Campo de Golfe (PEC 1)

12.45 às 13.55 – Classificativa de Santana (PEC 4)

15.25 às 16.35 – Classificativa Campo de Golfe 2 (PEC 5)

18.05 às 18.57 – Classificativa de Santana 2 (PEC 8)

SÁBADO, 7 DE AGOSTO

10.50 às 12.00 – Classificativa de Ponta do Sol (PEC 10)

12:30 às 13:40 – Classificativa do Rosário (PEC 12)

15:05 às 16:15 – Classificativa da Ponta do Sol 2 (PEC 14)

16:45 às 18.57 – Classificativa do Rosário 2 (PEC 16), Parque de Assistências e Pódio Final