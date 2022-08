Rali vinho Madeira: CCD publicou documentos que explicam penalizações de Camacho e Nunes | AutoSport

Já foram publicados os documentos que suportam as decisões de atribuir mais 11.3s a Alexandre Camacho na PE5 e também a explicação para o facto de não ter sido ajustado o tempo de Miguel Nunes, os dois pilotos que lutavam ontem pela liderança da prova.

Segundo o CCD, Alexandre Camacho foi penalizado devido a não ter parado para tomar conhecimento do que se estava a passar, quando passava pelo carro parado de Alejandro Cachon, abrandando apenas um pouco. Camacho referiu que não o fez por já ter parado no passado e nenhuma retificação do tempo ter sido feita. Miguel Nunes não teve o seu tempo revisto pelo mesmo motivo, não ter parado, embora tenha abrandado imenso. O CCD castigou os dois pilotos fazendo com que nenhum deles saísse prejudicado face ao outro.