Rali Vinho Madeira: Caetanovich em estreia | AutoSport

Nuno Caetano e Nuno Mota Ribeiro embarcaram no passado fim de semana numa nova aventura, com o piloto a levar o Ford Fiesta Rally3 da Inside Motor à Madeira, naquela que foi a primeira vez que correu nesta categoria. A dupla começou de forma cautelosa, no 44º lugar da geral, terminando a prova em 21º. Como se percebe, foi sempre a subir, numa aventura que não atemorizou o piloto, que como se sabe já correu por diversas vezes no TT Ilha de Man.