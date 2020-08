Rali Vinho Madeira, Bruno Magalhães: “Objetivo é recuperar pontos para a frente do CPR”

Bruno e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) vão à Madeira para vencer. Depois de dois pódios nas duas primeiras rondas do Campeonato de Portugal Ralis o piloto está motivado para o emblemático Rali Vinho da Madeira, onde espera repetir o triunfo de 2019. Bruno Magalhães é o recordista de vitórias no evento insular, anda normalmente bem na Madeira, mas sendo o Hyundai i20 R5 um carro mais ‘difícil’, o piloto de Lisboa tem que fazer uma prova quase perfeita para poder vencer à geral. Contudo, o triunfo no CPR, é uma hipótese forte. Por exemplo, foi dele o triunfo no CPR nesta prova o ano passado: “O Rali Vinho da Madeira é uma prova especial para qualquer piloto português e não só, até pelo ambiente que se vive em torno do rali”, recorda Bruno Magalhães, que é o recordista de triunfos na famosa prova madeirense, em conjunto com o italiano Giandomenico Basso e o português Américo Nunes. “Começámos a época com dois pódios e o nosso grande objetivo agora é recuperar pontos para o primeiro lugar no CPR. Essa será a nossa grande luta na Madeira, mas claro que também teremos sempre atenção à classificação geral. Fizemos um bom trabalho de preparação no Rali da Calheta e no teste que realizámos esta semana, por isso penso que o nosso Hyundai i20 R5 dá-nos todas as garantias de podermos lutar de igual para igual com a concorrência”, afirmou o tricampeão nacional e vice-campeão da temporada passada.

Bruno Magalhães tem 40 anos de idade e começou nos ralis em 1999 com um VW Golf GTi. Até 2001 tripulou algumas versões de Mitsubishi Lancer em 2002 iniciou uma longa ligação à Peugeot que haveria de terminar apenas em 2015 após tripular vários modelos. Passou pelos comandos de um Ford Fiesta R5, duas temporadas com Skoda Fabia R5 e, desde o começo de 2019, com um Hyundai i20 R5. Venceu o Rali Vinho da Madeira quatro vezes (2011, 2012, 2014 e 2015), foi campeão nacional em três anos e ainda vice-campeão europeu em 2017.