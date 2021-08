Rali Vinho Madeira, Bruno Magalhães: “Costumamos ser bastante competitivos” | AutoSport

Para Bruno Magalhães e o Team Hyundai Portugal o objetivo no Rali da Madeira passa por somar o máximo de pontos no Campeonato de Portugal de Rali, naquela que é a quarta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla que compete ao volante do Hyundai i20 R5 vai entrar nos rápidos e técnicos troços de asfalto de olhos postos nos primeiros lugares entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis, numa prova que ambiciona alcançar as primeira s posições: “O Rali Vinho da Madeira é uma prova da qual gostamos muito. Costumamos ser bastante competitivos, como comprovam os triunfos nas duas últimas edições para o Campeonato Portugal de Ralis. Acreditamos que, mais uma vez, vamos conseguir andar entre os mais rápidos”, afirmou Bruno Magalhães.