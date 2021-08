Rali Vinho Madeira, Bernardo Sousa: “lutar pelo pódio do CPR” | AutoSport

Bernardo Sousa regressa à Madeira num carro de competição. O piloto madeirense alinha na prova organizada pelo Club Sports da Madeira para “lutar pelo pódio no campeonato nacional. Todos os nossos adversários dispõem de carros muito mais recentes que o nosso e, nessas condições, não nos resta mais que ajustar os nossos objetivos. Será muito difícil lutar contra o Alexandre Camacho, Miguel Nunes e Pedro Paixão, até porque a nossa viatura deverá ser cerca de 0,5 segundo mais lenta em cada quilómetro. Não conseguimos testar antes mas esperamos, adentro das limitações, poder proceder a vários acertos antes de a prova ir para a estrada. Desde 2014 que não disputo este rali, precisamente um em que o conhecimento é muito importante à conquista dum bom resultado. Sem alguma alteração importante no nosso orçamento, esta deverá ser a minha última prova de 2021”.

Sousa tem 34 anos de idade e estreou-se nos ralis em 2005 com um Ford Escort RS. No ano seguinte conduziu um Peugeot 206 S1600 no campeonato insular e um Skoda Fabia TDi na competição nacional. Em 2007 passou a dispor de um Mitsubishi Lancer Evo IX e obteve o seu primeiro triunfo absoluto no Porto Santo. Militou então vários anos e com diversas viaturas em escalões secundários do WRC. De permeio, em 2010, foi campeão nacional absoluto com um Ford Fiesta S2000. Em 2018 e 2019 correu no campeonato açoriano. Em 2021 regressou à atividade com um Skoda Fabia R5 e é quinto num campeonato nacional em que brilhou no Vodafone Rali de Portugal.