Rali Vinho Madeira, Bernardo Sousa: Grande regresso a ‘casa’ | AutoSport

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) terminaram o Rali Vinho Madeira no sexto lugar da geral, terceiros do CPR, numa prova em que obtiveram o segundo pódio em quatro provas do campeonato a que o piloto regressou este ano.

Bernardo Sousa voltou a mostrar que, se reunir condições técnicas e financeiras – que decorrem uma da outra – para ter uma ‘montada’ mais competitiva, vai voltar aos tempos que já lhe permitiram ser Campeão de Portugal de Ralis. Não teve sorte nas escolhas iniciais de pneus, que o atrasaram, mas depois disso fez jogo igual com a concorrência: “não correu bem o primeiro troço, fizemos uma escolha de pneus muito arriscada, esperava que estivesse um bocadinho menos molhado, mas corremos o risco, e não foi assim tão mau, mas perdemos um bocadinho o barco. De resto, quero ganhar experiência tentar manter esta toada”, disse Bernardo Sousa na fase inicial de uma prova em que apesar de alguns percalços, estiveram bem: “fizemos um pião a seguir a um gancho, tivemos de voltar atrás, estávamos a recuperar, mas acho que estamos a fazer um excelente trabalho, estou muito contente”, disse Bernardo Sousa após a PE8.

No final, foi Victor Calado (navegador de Bernardo Sousa), que fez o balanço da sua prova: ”Estamos bastante satisfeitos. Conseguir o pódio do CPR é ótimo, era o sonho que tínhamos para este rali, olhando à grande diferença que existe entre viaturas. Lutamos por esse sonho e depois do segundo lugar para o CPR no Rali de Portugal, conseguir um terceiro lugar aqui nestas condições foi excelente e um prémio para a dedicação e o empenho do Bernardo que tem feito um grande esforço e ele está de parabéns, tal como a equipa pois correu tudo bem. Estou muito satisfeito com a vitória do Alexandre, muito triste pelo Miguel, não merecia se fosse o Miguel a vencer seria muito bem atribuído e muito triste por ter tirado o terceiro lugar a um grande amigo, o Ricardo Teodósio. Ele vai-me perdoar esta ‘traição’ mas as provas são assim mesmo. Foi duro, em especial esta última classificativa, arriscamos tudo e já fiz esta descida dezenas de vezes e fiquei arrepiado com esta descida, por isso o Bernardo veio nos limites mas correu bem…”