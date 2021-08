Rali Vinho Madeira, Armindo Araújo: “Percebemos que estamos no ritmo dos nossos adversários” | AutoSport

Armindo Araújo chegou à Madeira focado em levar a melhor sobre os seus adversários do CPR. Depois do Shakedown e do Qualifying de hoje, o piloto olha para a prova com confiança mas ciente das exigências.

Após a Qualifying, e com o terceiro registo entre os concorrentes do CPR, o piloto de Santo Tirso acredita que está competitivo para o arranque das especiais. “Fizemos um bom teste ontem e hoje, tanto o ShakeDown como o Qualifying correram dentro do delineados. Encontramos o piso molhado nas primeiras passagens e não arriscamos, e na qualificação ficamos muito próximos do melhor tempo. Sobretudo percebemos que estamos no ritmo dos nossos adversários. Os dez primeiros ficaram separados por cerca de cinco segundos, o que é um indicador de como será a luta a partir da primeira especial de amanhã”, disse ainda Armindo Araújo.

O piloto do Skoda Fabia R5 Evo está com grandes expectativas em relação ao que poderá fazer neste regresso às estradas madeirenses, onde espera “conseguir lutar pela vitória entre os concorrentes do CPR”. Para Armindo Araújo, “a discussão com os pilotos madeirenses, e logicamente a vitória na geral, não será, à partida, o nosso foco principal. Temos claramente que pensar nas contas do campeonato e queremos sair daqui com número de pontos que nos permita manter a liderança da classificação. Vamos lutar, como em todas a provas, por tentar vencer”.