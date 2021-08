Rali Vinho Madeira, Armindo Araújo “Manter a liderança do CPR” | AutoSport

No próximo Rali Vinho da Madeira, o objetivo de Armindo Araújo é o Campeonato de Portugal de Ralis. Nesta altura lidero a competição e quero sair da Madeira na liderança. Se possível, com a mesma reforçada. Este é um rali desafiante e difícil e a minha participação vai ser determinada em função daquilo que os meus adversários no CPR possam fazer. Temos sempre o desejo de tentar vencer o rali mas a gestão do campeonato obriga-nos a, por vezes, adotar outro ritmo. Tal como nos últimos anos, a nossa meta é essa”.

Armindo Araújo tem 43 anos de idade e está nos ralis desde 2000. A sua estreia foi efetuada com um Citroën Saxo com que foi campeão nacional de Promoção e venceu o troféu específico. Tais feitos chamaram a atenção da casa francesa que, com um Saxo Kit-Car, o fez defender as suas cores. Foi, com essa viatura, campeão nacional em 2003 e 2004. Passou então a correr pela Mitsubishi e voltou a ser campeão nacional em 2005 e 2006. Migrou para o WRC e foi campeão mundial de Produção em 2008 e 2009. Após anos difíceis com a Mini, fez uma pausa na sua carreira e voltou à competição em 2017. Foi campeão nacional em 2018 com um Hyundai e em 2020 com um Skoda. Lidera neste momento o CPR após duas vitórias.