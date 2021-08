Rali Vinho Madeira, Armindo Araújo: “Foco era a vitória, não o conseguimos, mas lideramos o campeonato” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2) bem tentaram chegar à frente do CPR, mas a boa prova que estavam a fazer terminou após um furo, já perto do final do rali. A malapata da equipa com o Rali da Madeira continua, mas a pressão que estavam a colocar em Bruno Magalhães na manhã de sábado, merecia outro desfecho. Não são assim os ralis, como bem sabemos, pelo que o quinto lugar final foi o resultado possível.

“Entramos ao ataque na primeira especial de sábado, e conseguimos ser os mais rápidos à geral. Foi um bom indicador para as especiais seguintes, mas sabíamos que teríamos mais dificuldades na passagem pela Encumeada onde o piso estava molhado. Foi uma manhã positiva pois regressamos à assistência a apenas 4.1s da liderança do CPR” disse Armindo Araújo no fim da manhã. Nessa altura, os 6,5s que separavam os três primeiros do CPR anteviam uma grande luta pela vitória, mas no início da PE13, Armindo Araújo furou a roda dianteira direita e perdeu aí todas as possibilidades de lutar pelo triunfo. “Quisemos correr riscos e sabíamos que o teríamos de fazer para chegar à primeira posição. Fizemos quase a especial toda ‘furados’ e ainda ficamos com alguns danos na frente do carro. A partir daqui não havia nada a fazer, a não ser levar o carro até final. Não foi de todo o resultado que queríamos, estávamos focados na vitória, não o conseguimos e a parte mais positiva foi que conseguimos, ainda assim pontos suficientes que nos permitem manter a liderança do campeonato”, concluiu.