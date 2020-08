Rali Vinho Madeira: Ampla cobertura da RTP

O Rali Vinho Madeira vai novamente ter uma extensa cobertura por parte da RTP Madeira e Antena 3 Madeira. Tal como tem vindo a suceder anualmente, estão reservadas muitas horas de emissão na televisão e rádio publicas madeirense relativas à 61ª edição do Rali Vinho Madeira e começa já hoje, segunda-feira com os programas de antevisão:

Dia 3 de agosto das 22.15 às 23.30

Dia 4 de agosto das 21.50 às 22.15

Dia 5 de agosto das 21.50 às 22.15

Dia 6 de agosto das 21.50 às 22.15

Sexta–feira dia 7 de agosto

Pódio na Av. do Mar + Direto da Classificativa do Campo de Golfe das 9;00 às 11.15 horas

Direto da classificativa de Santana das 12.45 às 13.45

Direto da classificativa Campo de Golfe 2 das 15.25 às 16.30

Direto da classificativa Santana 2 das 18.05 às 18.57 horas

Programa balanço do dia das 21.50 às 22.25

Sábado, 8 de agosto

Direto da classificativa da Ponta do Sol das 11.20 às 12.20

Direto da classificativa do Rosário das 13 às 14 horas

Direto da classificativa Ponta do Sol 2 das 15.35 às 16.35

Direto da classificativa Rosário 2 + Pódio final das 17.15 às 18.57 horas

Programa balanço do dia das 21.50 às 22.50

Segunda-feira dia 10

Programa balanço final do rali das 22.20 às 23.20

Os dois dias de prova, 7 e 8 de agosto terá a cobertura em direto da Antena 3 Madeira sobre todos os detalhes, todos os resultados das 16 as classificativas.