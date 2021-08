Rali Vinho Madeira: Alexandre Camacho abre estrada na 1ª etapa | AutoSport

Alexandre Camacho, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, será o primeiro piloto na estrada na 1ª etapa desta edição do Rali Vinho da Madeira. Atrás de si seguirão Pedro Paixão, noutro Skoda Fabia Rally2 Evo, e Bernardo Sousa, com um Skoda Fabia R5. O quarto piloto a poder ser visto pelo entusiasta público madeirense será o espanhol Jan Solans, ao volante de um Citroën C3 Rally2, e Armindo Araújo, em mais um dos muitos Skoda Fabia Rally2 à partida.

Nas posições imediatas da ordem de partida estarão ;Miguel Correia (Skoda Fabia Ralky2 Evo), Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo), José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2 Evo) e Luis Miguel Rego (Skoda Fabia Rally2 Evo). A ordem de partida para a 1ª etapa do Rali Vinho da Madeira será publicada às 17:00 de hoje, 5 de agosto.