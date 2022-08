Rali Vinho Madeira: Acidente estraga festa | AutoSport

Não era este o final de festa que queríamos. A festa do Rali da Madeira ficou ensombrada com um acidente já no último troço. O carro #57 (Miguel Gouveia / Tiago Fernandes – BMW 320i E36) estava no troço quando as imagens da RTP mostraram a frente do carro danificado e muito público na estrada. A preocupação das pessoas era um mau sinal, confirmado pouco depois pela emissão da RTP Madeira que confirmou tratar-se de uma jovem que terá sido colhida pelo carro ao atravessar a estrada. Ainda não há mais pormenores neste momento, mas as primeiras notícias que chegam da Madeira não são animadoras. A prova foi interrompida e para já as informações são escassas.

Em atualização