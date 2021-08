Rali Vinho Madeira: 22 concorrentes inscritos para o Shakedown | AutoSport

Foram 22 as equipas que se inscreveram para participar no Shakedown, sessão que permite aos concorrentes ultimar as afinações das suas viaturas. Tal como num passado recente, o Shakedown terá lugar no mesmo traçado que o Qualifying e decorrerá entre as 11:00 e as 13:00. Desta sessão não sairá qualquer classificação e os tempos obtidos pelos pilotos nas subidas efetuadas apenas servirá como referência para os intervenientes na aferição da competitividade das suas montadas. Tal como no Qualifying, existirá um parque de assistência específico para a ocasião, situado no Parque Desportivo de Água de Pena.

As equipas inscritas para o Shakedown são: Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo); Armindo Araújo/Luis Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo); Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 Evo); Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo); Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5); José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2); Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5); Pedro Meireles/Mário Castro (VW Polo GTi R5); Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroën C3 Rally2); Luis Miguel Rego/Hugo Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo); Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia Rally2 Evo); Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 Evo); Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5); Paulo Carvalheiro/Décio Carvalheiro (Porsche 993 GT3); Gil Freitas/Duarte Miranda (Subaru S14 WRC); João Silva/Rui Rodrigues (Renault Clio Rally4); Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroën C3 R5); João Figueiredo/Fábio Ribeiro (Citroën DS3 R3T); Miguel Caires/Duarte Lagos (Ford Fiesta Rally4); Roberto Canha/Diogo Paulino (Peugeot 208 Rally4); Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4); Caetanovich/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) e Miguel Gouveia/Luis Boiça (Opel Corsa D OPC).

FOTO: João Tiago