Rali Vinho Madeira 2020, Dia 1: Declarações dos Pilotos

Terminou o primeiro dia de Rali Vinho Madeira, e na frente, um trio de madeirenses em luta pela vitória.

Miguel Nunes, no seu Skoda Fabia R5 Evo, chegou ao fim do dia com 9.0s na frente de Pedro Paixão (Skoda Fabia R5) com Alexandre Camacho (Citroen C3 R5) a terminar o dia a 10.2s do líder. Apesar da experiência que acumulou o ano passado, Pepe Lopez (Citroen C3 R5) não conseguiu este ano andar mais perto da frente, É quinto a 21.3s da frente.

Antes do espanhol, no quarto lugar, está Bruno Magalhães (Hyundai I20 R5), que lidera isolado a prova do CPR, onde tem um avanço de 22.9s para José Pedro Fontes. Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Evo), é terceiro, depois de ter tido problemas com o diferencial do Skoda

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5 Evo) não conseguiu lutar na frente, nem sequer do CPR, é quarto a 50 segundos de Bruno magalhães.

Para amanhã estão reservadas mais oito classificativas, entretanto, ouça os principais protagonistas.