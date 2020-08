Rali Vinho da Madeira: Tudo pronto para um grande rali

Está tudo pronto para o Rali Vinho Madeira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, segunda do Campeonato da Madeira de Ralis, que como é habitual vai colocar frente a frente os melhores pilotos ‘regionais’, com os que luta pelo principal campeonato português. Nos últimos anos o domínio tem pertencido aos pilotos locais, mas este ano espera-se uma prova equilibrada e em teoria com diversos favoritos. Mas já lá vamos.

Num ano exceecional para todos, devido à pandemia de Covid-19, a Comissão Organizadora do RVM e responsáveis da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil trabalham para que o rali não mude o que de bom se fez na Madeira nestes meses, com a incidência do vírus a ser pequena na ilha. O Plano de Contingência preparado pela organização para a prova deste ano foi discutido e as regras são muitas. As duas instituições têm uma preocupação em comum: garantir que o RVM 2020 seja um rali seguro tanto na estrada, como fora.

José Paulo Fontes, Presidente da Comissão Organizadora, não deixa de salientar o trabalho desenvolvido pelas Autoridades de Saúde no combate à pandemia. A organização tem duas prioridades: a segurança dos espectadores e concorrentes e preparar a prova em termos de competição garantindo o brilho dos anos anteriores. Esta edição do RVM poderá ser uma imagem de marca, refletindo o bom trabalho feito na Madeira, mas tal só será possível com a ajuda de todos.

Vai para a estrada na próxima sexta-feira o Rali Vinho Madeira, uma prova em que o campeão espanhol de ralis, Pepe Lopez é o único estrangeiro da lista de inscritos. Mas nem por isso teremos uma prova menos interessante, já que marcam presença todos os principais pilotos do CPR, bem como, naturalmente, os concorrentes do Campeonato da Madeira de Ralis, que até aqui e ao contrário do que é habitual, ainda só realizaram uma prova, na Calheta.

Esta edição do Rali Vinho da Madeira quase se poderia denominar Rali dos Campeões, já que presentes estarão nada menos que quatro campeões em título, o da Madeira, o dos Açores, o de Portugal e ainda o de Espanha. Alexandre Camacho (Citroën C3 R5) Luís Rego (Skoda Fabia R5 Evo) Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5 Evo), e José Maria ‘Pepe’ Lopez (Citroën C3 R5) são alguns dos pilotos candidatos à vitória ou à luta pelos lugares de destaaue neste evento.

A prova conta com 60 inscritos e nela há quantidade e qualidade suficiente para muita animação não só ao nível da luta pelo triunfo na geral absoluta bem como nos diversos agrupamentos e classes em que a competição se desdobra. Da lista constam os principais animadores da modalidade a nível nacional e regional com um parque automóvel notável em que se destacam 17 viaturas R5, 1 WRC e 2 Porsche entre muitos outros.

O primeiro piloto a arrancar para a estrada será o campeão regional em título e vencedor das últimas três edições do evento, Alexandre Camacho, que este ano corre num Citroën C3 R5, mas o facto de ter desistido cedo na Calheta, devido a uma saída de estrada, e também pelo facto do carro ser novo, pode impedi-lo de imprimir o mesmo tipo de ritmo que o levou a três triunfos consecutivos nos últimos anos, se bem que tem sempre que ser tido com um dos grandes favoritos à vitória no rali, especialmente se sair do primeiro dia na frente ou perto dela. Camacho precisa de se ligar um pouco melhor ao carro, rodou ainda pouco com o C3 e depois do abandono na Calheta, se não obtiver um grnade resultado na Madeira, pode comprometer o ‘regional’.

E vai ter grande oposição para o triunfo à geral. Tal como sucedeu no ano passado, ‘Pepe’ Lopez volta este ano com mais ‘armas’, já que conhece bem melhor a prova e tem um ritmo com o C3 que Camacho dificilmente terá, ainda que o melhor conhecimento dos troços atenuem essa questão. Seja como for o espanhol pode concentrar-se somente no triunfo na prova enquanto Camacho e todos os restantes têm que gerir as suas provas a pensar nos respetivos campeonatos.

Mas a luta pelo triunfo não se vai resumir a estes dois pilotos, já que há outros que podem lá chegar. Por exemplo Miguel Nunes, que com um Skoda Fabia R5 Evo, depois de ter vencido na Calheta, é também forte candidato – senão mesmo o principal favorito – a vencer a ‘sua’ prova. O Skoda ‘evo’ é ‘fácil’, rápido, e Miguel nunes terá menos pressão que Camacho na luta ‘regional’.

Pedro Paixão (Škoda Fabia R5) e João Silva (Škoda Fabia Rally2 evo) têm que se incluídos neste lote, mas com uma percentagem de favoritismo menor que Camacho e Nunes. Paixão tem um carro menos atual, mas não deve fazer mais provas, pelo que vai ‘investir’ tudo no Rali Vinho Madeira. Algo semelhante se passa com João Silva, sendo que neste caso estar parado há um ano não ajuda nada. Está motivado, mas falta-lhe ritmo, que só se consegue mantendo um boa cadência de provas.

Depois deste conjunto de de quatro madeirenses e um espanhol, segue-se na lista a ‘nata’ do CPR, que como sempre vai andar nos lugares da frente, ainda que, tendo em conta a luta equilibrada que se espera no CPR, vão ‘marcar-se’ mais uns aos outros do que propriamente preocuparem-se em vencer à geral, sendo que pode haver aqui exceções. Por exemplo, José Pedro Fontes (Citroën C3 R5) que anda normalmente muito bem na Madeira, como ficou agora provado no Rali da Calheta. Tendo em conta os seus dois pobres resultados nas duas primeiras provas do CPR, Fafe e Castelo Branco, não tem nada a perder, só lhe resta atacar ao máximo e vencer, pelo menos, no CPR, de modo a manter-se na luta pelo campeonato. E isso pode valer-se vencer à geral.

Bruno Magalhães anda normalmente bem na Madeira, mas sendo o Hyundai i20 R5 um carro mais ‘difícil’, o piloto de Lisboa tem que fazer uma prova quase perfeita para poder vencer à geral. Contudo, o triunfo no CPR, é uma hipótese forte. Por exemplo, foi dele o triunfo no CPR nesta prova o ano passado.

Ricardo Teodósio investiu muito nesta prova! Sendo verdade que no Rali da Madeira sempre teve dificuldades para andar a um ritmo perto dos que lutam na frente, a verdade é que preparou esta prova como nunca, levou Eric Camilli à Calheta, testou intensamente e ainda vai testar mais. É uma incógnita o que pode fazer. Já conseguiu ser segundo no CPR, na Madeira, mas por exemplo o ano passado foi sexto.

Quanto a Armindo Araújo, vem de dois triunfos “sem espinhas”, com provas dominadoras, atacando e gerindo ao ‘milímetro’. O seu segredo têm sido provas superiormente preparadas, e nem sequer consideramos que o toque que deu no Rali da Calheta que o levou ao abandono seja um óbice, já que ao nível a que se anda um pequeno erro pode ter grandes consequências e como se sabe, as estradas da Madeira não perdoam. De qualquer forma, o Rali da Madeira é uma prova tipo circuito, de asfalto limpo, em que não se cortam bermas, e um 3º e 4º lugar no CPR foi o melhor que conseguiu na Madeira. Contudo, isso foi de Hyundai, agora tem um Skoda Fabia R5 evo. Com muito menos pressão que os seus adversários, pode arriscar menos, mas também pode decidir atacar forte e fazer o mesmo que fez em Fafe e Castelo Branco. O trabalho que está a fazer com a equipa este ano tem sido perfeito. Se chegar à Madeira e fizer (mais ou menos) o mesmo que fez nas duas primeiras provas do CPR, então passa uma mensagem de “esqueçam este ano” aos adversários. Será muito curioso perceber o que Armindo Araújo vai fazer nesta prova na Madeira.

Tendo condições para andar entre os melhores do CPR, Pedro Meireles (Volkswagen Polo GTi R5) pode sempre obter um resultado de relevo, mas nos últimos quatro anos o melhor que conseguiu foram dois quintos lugares no CPR na Madeira.

A lista prossegue com Luís Miguel Rego, campeão açoriano que vai à Madeira para uma estreia absoluta em provas na ilha. Não lhe vai ser nada fácil.

Miguel Correia vai andar a lutar pelo quinto, sexto lugar do CPR, Rui Pinto alinha com o habitual Ford Focus RS WRC e Filipe Freitas e Gil Freitas compõem o contingente em Porsche 991 GT3 RS.

Seja como for, esta é apenas a terceira de sete provas do CPR, e a segunda de cinco do CMR, pelo pela primeira vez em muito tempo o Rali da Madeira não define ou encaminha campeonatos, especialmente no ‘regional’, em que por vezes tudo se decida (ou praticamente) aqui. Quanto ao CPR, só no Alto Tâmega, a competição chega a meio, pelo que muito ainda pode mudar, ainda que até aqui tenhamos a curiosidade dos dois pódios de Fafe e Castelo Branco terem sido exatamente iguais. Será que é agora que se desfazem?

HORÁRIO

6ª Feira, 7 de agosto, DIA 1

Assistência Funchal 09:10

PE1 Campo de Golfe 1 10.49 km 10:11

PE2 Palheiro Ferreiro 1 8.11 km 10:54

PE3 Boaventura 1 10.75 km 12:17

PE4 Cidade de Santana 1 10.84 km 12:50

Assistência Funchal 14:15

PE5 Campo de Golfe 2 10.49 km 15:31

PE6 Palheiro Ferreiro 2 8.11 km 16:14

PE7 Boaventura 2 10.75 km 17:37

PE8 Cidade de Santana 2 10.84 km 18:10

Assistência Funchal 19:28

Sábado, 8 de agosto, DIA 2

Assistência Funchal 10:00

PE9 Câmara de Lobos 1 10.32 km 10:41

PE10 Ponta do Sol 1 8.00 km 11:26

PE11 Ponta do Pargo 1 10.45 km 12:09

PE12 Rosário 1 11.37 km 13:04

Assistência Funchal 13:59

PE13 Câmara de Lobos 2 10.32 km 14:55

PE14 Ponta do Sol 2 8.00 km 15:40

PE15 Ponta do Pargo 2 10.45 km 16:23

PE16 Rosário 2 (Power Stage) 11.37 km 17:18

Assistência Funchal 18:18