Rali Vinho da Madeira, Ricardo Teodósio: “O objetivo é recuperar pontos no CPR”

Depois de dois pódios nas duas primeiras provas do Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio e José Teixeira querem entrar na luta pela vitória no Rali Vinho da Madeira, terceira ronda da temporada. Dupla do Team Vito Skoda confia no trabalho de afinação feito no Skoda Fabia R5 Evo.

O principal escalão dos ralis nacionais está mais competitivo do que nunca e a dupla campeã em título já está de olhos postos no Rali Vinho da Madeira, uma das mais famosas provas de asfalto da Europa. Ricardo Teodósio e José Teixeira utilizaram o madeirense Rali da Calheta como preparação para a terceira jornada do CPR e agora sentem-se confiantes no set-up do Skoda Fabia R5 Evo.

“Vamos para a Madeira com o objetivo de recuperar pontos no CPR”, referiu Ricardo Teodósio. “Começar o ano com dois pódios não é mau, mas queremos entrar na luta pela vitória entre os concorrentes do CPR, sabendo que teremos uma concorrência fortíssima. Fomos experimentando várias coisas no carro durante o Rali da Calheta e fiquei satisfeito com aquilo que descobrimos no set-up. Vamos ainda fazer um pequeno teste antes da prova para ver se está tudo bem, mas estamos confiantes”, concluiu o piloto algarvio.

O navegador José Teixeira também destacou “o ambiente especial que se vive na ilha da Madeira em torno dos ralis. Atravessamos uma fase atípica, mas tenho a certeza que o Rali Vinho da Madeira continuará a ser uma festa, com as naturais medidas de segurança que todos temos de adotar nesta altura”, afirmou.