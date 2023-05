Rali Vinho da Madeira mantém figurino | AutoSport

A edição 2023 do Rali Vinho da Madeira (3, 4 e 5 de agosto) será muito semelhante, em termos de estrutura, à dos anos anteriores, começando, como é tradição, ao final de quinta com a super-especial da Avenida do Mar, no Funchal. As duas etapas decorrem na sexta e no sábado, sem alterações muito relevantes face ao ano passado, segundo foi possível apurar junto do Club Sports da Madeira.

Encaixada, em termos de calendarização, entre o Rali de Roma (ERC), e o Rali da Finlândia (WRC), a prova madeirense continua a fazer parte do ERT (European Rally Trophy) e o clube organizador vai iniciar em breve contactos com equipas estrangeiras, designadamente italianas, na expetativa de assegurar a participação de dois ou três pilotos de renome.