Rali Vinho da Madeira: Madeirense, continental ou estrangeiro, quem triunfa este ano? | AutoSport

Apesar do prazo fixado para inscrições só terminar na próxima segunda-feira, 19 de julho, são cerca de 50 os concorrentes que já formalizaram a sua inscrição no Rali Vinho da Madeira. A prova organizada pelo Club Sports da Madeira volta a reunir um excelente lote de inscritos, no qual cerca de duas dezenas são provenientes de fora do arquipélago.

À partida do evento, que estará na estrada entre os dias 5 e 7 de agosto, deverá apresentar-se o espanhol Jan Solans bem como aqueles que nesta altura são os primeiros classificados no Campeonato de Portugal de Ralis e que disputam ainda as posições de maior destaque. Armindo Araújo em Skoda Fabia Rally2 Evo, Ricardo Teodósio em viatura idêntica, Bruno Magalhães, ao volante de um Hyundai i20 R5, José Pedro Fontes, em Citroën C3 Rally2, e Pedro Meireles, num VW Polo GTi R5, com estes dois últimos a começar a preparar a sua participação no Rali Vinho da Madeira no evento que o antecede no calendário da modalidade na ilha, o Rali do Marítimo.

Olhando para o que tem sido a prova madeirense, pós Europeu e Taça da Europa de Ralis, desde 2014 para cá, três triunfos foram continentais (Bruno Magalhães, 2014 e 2015, José Pedro Fontes, 2016, e os restantes quatro, de pilotos madeirenses, com Alexandre Camacho a vencer em 2017, 2018 e 2019, com Miguel Nunes a estrear-se a vencer o ano passado.