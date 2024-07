Rali Vinho da Madeira: Lista de inscritos

Líder do campeonato português da modalidade, o britânico Kris Meeke terá nas portas do seu Hyundai i20N Rally2 o número 1 na 65ª edição do Rali Vinho da Madeira, prova que estará entre 1 e 3 de agosto na estrada.

Com os números imediatos surgem o segundo classificado naquele campeonato, Armindo Araújo em Skoda Fabia RS Rally2, e o recordista e triunfos no evento, Alexandre Camacho com Toyota GR Yaris Rally2.

A lista de 85 inscritos revelada pelo Club Sports da Madeira inclui ainda nomes como os de, entre outros, José Pedro Fontes, Ernesto Cunha, Ricardo Teodósio, João Barros, Pedro Meireles, o espanhol Diego Ruiloba, o italiano Simone Campedelli, o belga Joachim Wagemans e os madeirenses João Silva, Miguel Nunes e Miguel Caires.

Ao nível das viaturas, realçam-se os 18 Rally2 num lote que inclui também modelos como o Citroën C3 Rally2, Skoda Fabia Rally2 Evo, VW Polo GTi R5 e Skoda Fabia R5.

Integrando o FIA European Rally Trophy, Campeonato de Portugal de Ralis e Campeonato de Ralis Coral da Madeira, o Rali Vinho da Madeira promete muita disputa, para além da discussão das primeiras posições ao nível absoluto, dos lugares cimeiros em cada uma destas competições, bem como nos agrupamentos e Peugeot Rally Cup Ibérica.

O numeroso público também apreciará as 4 equipas com Porsche 991 e 992 GT3 e 2 em Alpine A110 RGT.