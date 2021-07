Rali Vinho da Madeira com 50 inscritos | AutoSport

A próxima edição do Rali Vinho da Madeira irá contar com 50 inscritos, dos quais 31 são madeirenses e 19 de fora do arquipélago. Desses, o maior contingente provém de Portugal continental, dois são estrangeiros e um é açoriano.

O rol de inscritos inclui dois campeões mundiais de escalão, um vice-campeão europeu e vários campeões nacionais e regionais, juntando nomes como os do espanhol Jan Solans, dos continentais Adruzilo Lopes, Armindo Araújo, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, Pedro Meireles e Ricardo Teodósio, do açoriano Luís Miguel Rego e dos madeirenses Alexandre Camacho, Filipe Freitas, José Camacho ou Miguel Nunes.

A lista de inscritos, que será revelada na íntegra no dia 28 de julho, inclui ainda nomes, como os de Miguel Correia, Paulo Mendes e Pedro Paixão, de pilotos que costumam disputar as primeiras posições nos campeonatos em que militam, num painel de viaturas composto, entre outros, por 16 viaturas Rally2, 1 WRC, 3 RGT, 4 Rally3 e 7 Rally4.

O Rali Vinho da Madeira será palco da estreia nacional, pelas mãos de João Silva, do Renault Clio Rally4 e ainda da estreia na ilha de modelos como o Ford Fiesta R5 MkII, Subaru Impreza WRC S14, Ford Fiesta Rally3 e Renault Clio Rally5.