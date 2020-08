Rali Vinho da Madeira amanhã na estrada

É já amanhã, 7 de agosto, que vai para a estrada a 61ª edição do Rali Vinho da Madeira. A prova organizada pelo Club Sports da Madeira e dirigida por Pedro Melvill Araújo surge este ano encurtada, com 16 provas especiais divididas em igual número pelos dois dias de competição. Esta redução da extensão do evento surgiu no sentido de reduzir custos, fazendo face às consequências económicas da pandemia vigente, bem como, evitando locais de tradicional ajuntamento de público, facilitar o cumprimento das regras sanitárias de distanciamento.

Desportivamente, a comissão organizadora presidida por Paulo Fontes conseguiu reunir uma lista de 60 inscritos em que pontuam quatro campeões em título, da Madeira, Açores, Portugal e Espanha, assim como os nomes que costumam disputar as competições nacionais e regionais tanto ao nível absoluto como das classes. Plurivencedores da prova, Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5) e Alexandre Camacho e José Pedro Fontes (Citroën C3 R5) partem à conquista de uma vitória que, em condições normais também poderá sorrir aos madeirenses Miguel Nunes e Pedro Paixão (Skoda Fabia R5) ou ao espanhol José Maria “Pepe” Lopez (Citroën C3 R5).

A pensar na conquista do máximo de pontos para o Campeonato de Portugal de Ralis, o campeão em título, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5 Evo) e Armindo Araújo, em viatura idêntica, ou mesmo o local Rui Pinto (Ford Focus RS WRC) também podem aspirar a uma classificação final de topo. A excelente qualidade do rol de inscritos permite também antever muita animação na discussão dos lugares secundários tanto ao nível da classificação geral como dos agrupamentos e classes. A 1ª etapa do Rali Vinho da Madeira prevê dupla passagem pelas classificativas de Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Cidade de Santana num total competitivo de 80,38 km.

Programação RTP Madeira e Antena 3 Madeira

Programação RTP Madeira:

Sexta–feira, 7 de agosto

9h00 às 11h15 horas Pódio na Av. do Mar, Direto da Classificativa do Campo de Golfe

12h45 às 13h45 Direto da Classificativa de Santana

15h25 às 16h30 Direto da Classificativa Campo de Golfe 2

18h05 às 18h57 horas Direto da Classificativa Santana 2

21h50 às 22h25 Programa balanço do dia

Sábado, 8 de agosto

11h20 às 12h20 Direto da Classificativa da Ponta do Sol

13h00 às 14h00 Direto da Classificativa do Rosário

15h35 às 16h35 Direto da Classificativa Ponta do Sol 2

17h15 às 18h57 Direto da Classificativa Rosário 2 + Pódio final

21h50 às 22h50 Programa balanço do dia

Segunda-feira, 10 de agosto

Programa balanço final do rali das 22.20 às 23.20

Programação Antena 3:

Cobertura em emissão contínua durante a realização da prova

HORÁRIO

6ª Feira, 7 de agosto, DIA 1

Assistência Funchal 09:10

PE1 Campo de Golfe 1 10.49 km 10:11

PE2 Palheiro Ferreiro 1 8.11 km 10:54

PE3 Boaventura 1 10.75 km 12:17

PE4 Cidade de Santana 1 10.84 km 12:50

Assistência Funchal 14:15

PE5 Campo de Golfe 2 10.49 km 15:31

PE6 Palheiro Ferreiro 2 8.11 km 16:14

PE7 Boaventura 2 10.75 km 17:37

PE8 Cidade de Santana 2 10.84 km 18:10

Assistência Funchal 19:28

Sábado, 8 de agosto, DIA 2

Assistência Funchal 10:00

PE9 Câmara de Lobos 1 10.32 km 10:41

PE10 Ponta do Sol 1 8.00 km 11:26

PE11 Ponta do Pargo 1 10.45 km 12:09

PE12 Rosário 1 11.37 km 13:04

Assistência Funchal 13:59

PE13 Câmara de Lobos 2 10.32 km 14:55

PE14 Ponta do Sol 2 8.00 km 15:40

PE15 Ponta do Pargo 2 10.45 km 16:23

PE16 Rosário 2 (Power Stage) 11.37 km 17:18

Assistência Funchal 18:18

