Rali Vinho da Madeira amanhã na estrada | AutoSport

Tem início amanhã, 6 de agosto, a 62ª edição do Rali Vinho da Madeira. Tal como em 2020, esta prova levada à estrada pelo Club Sports da Madeira e dirigida por Pedro Melvill Araújo terá um itinerário compacto com 16 provas especiais, dupla ronda por oito traçados, dividas simetricamente em duas etapas e dois dias de competição. Esta foi uma fórmula aplaudida o ano passado e que visa, desde então, a contenção de custos organizativos e participativos bem como o cumprimento do plano de contingência e cumprimento das regras sanitárias.

Desportivamente, a Comissão Organizadora presidida por Paulo Fontes garantiu uma excelente lista de inscritos que garantirá grande animação pois é composta pelos mais credenciados nomes da atualidade nos ralis nacionais e regionais ao nível absoluto e das classes, a que se junta um campeão do mundo júnior, um bom painel das melhores viaturas Rally2, várias estreias nacional e regionais de modelos. Pelo desempenho dos últimos anos, as atenções estarão centradas na performance dos habituais animadores do campeonato local, Alexandre Camacho, Miguel Nunes e Pedro Paixão, todos em Skoda Fabia Rally2 Evo, e na sua muito provável disputa, habitualmente ao décimo de segundo, pela primazia.

No entanto, na luta pelas primeiras posições estarão igualmente o espanhol Jan Solans, ao volante de um Citroën C3 Rally2, ou anteriores vencedores do evento como Bruno Magalhães, aos comandos de um Hyundai i20 R5, e José Pedro Fontes, também a bordo de um Citroën C3 Rally2. Outros pilotos ainda como Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, mais interessados no campeonato nacional, também poderão se intrometer na discussão de um muito cobiçado pódio. Com a competitividade a se alargar também a grupos e classes, estão reunidas as condições para que o Rali Vinho Madeira se mantenha como uma das mais populares festas do arquipélago.

A quarta ronda do CPR vai para a estrada amanhã, com a realização das especiais Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Cidade de Santana. Num rali em tudo idêntico ao de 2020, a organização deixou para sábado, 7 de Agosto, as tradicionais passagens pelos troços de Câmara de Lobos, Ponto do Sol, Ponta do Pargo, com o rali a terminar na sempre espetacular especial do Rosário.