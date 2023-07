Rali Vinho da Madeira: 85 inscritos em plantel de luxo | AutoSport

O campeão nacional, Armindo Araújo, ostentará no seu Skoda Fabia RS Rally2 o número 1 na 64ª edição do Rali Vinho da Madeira, prova que estará na estrada entre os dias 3 e 5 de agosto. Na lista de inscritos revelada hoje seguem-se os dois primeiros classificados do Campeonato de Portugal de Ralis, Miguel Correia e Ricardo Teodósio, em Skoda Fabia Rally2 Evo e Hyundai i20N Rally2, respetivamente. Os números 4 e 5 foram atribuídos ao campeão regional, Miguel Nunes, e ao atual líder do campeonato madeirense da modalidade, Alexandre Camacho.

No rol de 85 inscritos publicado pelo Club Sports da Madeira surgem ainda nomes como os de, entre outros, Bernardo Sousa, Diego Ruiloba, Giandomenico Basso, José Pedro Fontes, Kris Meeke, Miguel Caires, Paulo e Pedro Meireles ou Simone Campedelli, num total de 21 concorrentes com viaturas Rally2. Para além dos modelos utlizados pelos concorrentes com os números mais baixos, evoluirão na ilha ainda viaturas como o Citroën C3 Rally2, Ford Fiesta Rally2, Skoda Fabia R5 e Peugeot 208 T16.

Integrando o FIA European Rally Trophy, Campeonato de Portugal de Ralis e Campeonato de Ralis Coral da Madeira, o Rali Vinho da Madeira promete muita disputa, para além da discussão das primeiras posições ao nível absoluto, dos lugares cimeiros em cada uma destas competições. Em 2023, acresce ainda a perspectiva da animação trazida pelas 18 equipas com Peugeot 208 Rally4 da Peugeot Rally Cup Ibérica. Os muitos espetadores também apreciarão os 5 concorrentes com Porsche 991 e 997 GT3 e Alpine A110 RGT.