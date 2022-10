Rali Vidreiro, PE8: José Pedro Fontes perto do triunfo | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) venceu a oitava especial 1.0s na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) a 2.0s e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a 6.8s, com o piloto do Citroen Vodafone Team já a gerir o andamento e embora tenha ficado apenas com 5.9s de avanço antes da derradeira especial, deverá ser suficiente para carimbar a vitória.

Miguel Correia aproximou-se um pouco do terceiro lugar de Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) mas a margem é ainda substancial, pelo que o madeirense deve terminar a prova no pódio.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) desistiu ainda de manhã. Depois de um pião, o motor calou-se e demorou muito a colocar o motor de novo em funcionamento e acabou por desistir.

Nesse contexto, Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) são quintos na frente de Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) e Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo).

Tempos Online – CLIQUE AQUI