Rali Vidreiro: intenção de apelo de Kris Meeke não ‘avançou’

Apesar da Classificação Final Oficial do Rali Vidreiro – Centro de Portugal, o AutoSport sabe que a intenção de apelo pelo Concorrente Nº 21 (Kris Meeke/Stuart Loudon, Hyundai i20N Rally2), que suspendeu a Classificação Geral Final bem como a do Campeonato de Portugal de Ralis referente ao Rali do Vidreiro 2024, não foi concretizada, dentro do período legal de 96 horas, com o Team Hyundai Portugal a ‘deixar’ cair’ a sua intenção inicial, pelo que a Classificação Final Oficial do Rali Vidreiro – Centro de Portugal deverá ser publicada em breve.

Recorde-se que o que estava em causa era a penalização de 75 segundos que foi alvo Kris Meeke, e se ganhasse o apelo (no Tribunal de Apelação), ganhava o Rali Vidreiro, pois terminou a prova a 1m06.14.9s de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2).

Termina desta forma a parte desportiva do CPR, dentro em breve todas as classificações dos respetivos campeonatos e troféus serão publicadas.