Rali Vidreiro: emoção no CPR, mas atrás, muita luta para seguir com atenção

O Campeonato de Portugal de Ralis está a chegar ao fim, mas também uma série de outras competições ‘adjacentes’ pelo que com o aproximar do Rali Vidreiro/Centro de Portugal vamos fazer um balanço de como estão as contas e o que se pode esperar na prova do CAMG. No campeonato principal, Kris Meeke tem agora 157 pontos, mais 18 que Armindo Araújo e apesar dos resultados a ‘atirar’ fora’ só se façam no fim, pode sempre fazer um ‘exercício’ no momento, e esse diz que na realidade a margem entre Meeke e Araújo é de oito pontos porque Meeke ‘atira’ 10 fora e Armindo, o ‘zero’ que ‘fez’ em Chaves.

Por aqui se percebe a montanha que o piloto do Skoda tem para escalar.

Nas duas rodas motrizes, Gonçalo Henriques tem 123 pontos e dois abandonos, Hugo Lopes 108 pontos e dois abandonos, pelo que os 15 pontos de diferença significam que Gonçalo Henriques tem somente de controlar a sua posição na tabela dos 2RM, e sem contar com a Power Stage, 15 pontos de diferença só podem não chegar em caso de abandono ou de muito atraso na classificação geral. Pedro Pereira ainda pode chegar ao segundo lugar, mas é muito pouco provável.

O novo Clio Trophy Portugal é a competição mais equilibrada de todas, pois três pilotos, Danny Carreira, Gil Antunes e Pedro Pereira Jr., vão lutar pelo título da competição promovida pela Renault Portugal, partindo separados por um escasso ponto. O 1º é Danny Carreira, com 78 pontos, segue-se Gil Antunes, 78 e 3º Pedro Pereira Jr., 77. Em quatro provas, só Danny Carreira bisou vitórias, uma para Gil Antunes a outra para Pedro Pereira Jr.

No Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, tudo muito equilibrado, e tanto Hugo Lopes, que comanda com 80 pontos, mais dois que Pedro Pereira e mais 6 que Gonçalo Henriques, com Guilherme Meireles a 12 e todos podem ainda vencer a competição.

Nos Clássicos, quatro concorrentes, os dois do ‘costume’ a lutar pelo título: José Merceano e Luís Mota estão empatados com 95 pontos, nenhum deles atira pontos fora, ambos já têm dois abandonos pelo que tudo o que vier à rede é peixe nas últimas duas provas no Vidreiro e em Águeda, prova do Start… Norte, que transitou de Viana do Castelo para Águeda.

Nos GT, Carlos Oliveira tem 23 pontos de avanço para Paulo Carvalheiro, faltam as mesmas duas provas que nos Clássicos. Vidreiro e Águeda.

Nos Masters, Paulo Neto tem um bom avanço, soma 77 pontos, 24 de avanço para Miguel Abrantes com Rui Madeira com 50.

Nos Promo a luta está ‘brava’ entre Adruzilo Lopes (110 pontos) e Miguel Carvalho (102) e neste caso faltam também ainda duas provas, Vidreiro e Águeda. Nos Promo 2RM, Tiago Pereira tem 89 pontos, enquanto Filipe Nogueira soma 54.

O FPAK Júnior Team é outra competição que está equilibrada, Ricardo Rocha tem 73 pontos, mais 11 que Francisco custódio, com Afonso costa a somar 51, mais três que Eduardo Santos, com Tiago Santos e Pedro Silva Jr. a fechar a lista. Faltam ainda duas provas, e o Vidreiro deverá ajudar a clarificar a questão. PAra já em três ralis, três vencedores diferentes.

Portanto, muito e bom para seguir no Rali Vidreiro, e sendo certo que a competição que mais curiosidade traz é o CPR, mas mais atrás há muita luta para seguir com atenção.