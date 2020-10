Rali Vidreiro, CPR 2RM: Ricardo Sousa vence, Daniel Nunes lidera campeonato

Tendo em conta tudo o que sucedeu no passado fim de semana com o Rali Vidreiro Marinha Grande, foram grandes as alterações entre o que se passava no final da PE3, e o que foi verdadeiramente a classificação do rali, a que ‘vale’ no CPR 2RM. Como se sabe, os concorrentes dos Peugeot 208 Rally 4 lusos não saíram para a estrada, pelo que na classificação oficial e a que vale para o campeonato, o triunfo foi para Ricardo Sousa (Peugeot 208 R2) na frente de Daniel Nunes (Peugeot 208 R2) 3 Rafael Cardeira (Renault Clio 4RS R3T).