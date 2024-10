Rali Vidreiro/Clio Trophy/PEC4: Gil Antunes é o novo líder

Danny Carreira/Marco Vilas Boas (Renault Clio Rally ⅘) chegaram ao final do primeiro dia de prova 10.2s na frente de Gil Antunes/Diogo Correia (Renault Clio Rally ⅘) depois de vencerem os dois primeiros troços do dia, com Luís Caetano/David Monteiro (Renault Clio Rally ⅘) em terceir a 20.5s depois de passarem Nuno Coelho/Ricardo Cunha (Renault Clio Rally ⅘) e esta manhã foi Nuno Coelho que entrou melhor, mas o azarado foi o líder da prova, Danny Carreira, que perdeu 25.3s e com isso foi ultrapassado por Gil Antunes que é o novo líder do Clio Trophy Portugal. 5.1s separam agora os dois homens da frente com Luís Caetano a 20.1s. Em condições normais, o duo da frente vai decidir entre si quem vence entre os Renault Clio Rally5.

Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally ⅘) são quintos na frente de Paulo Barata/Joaquim Alvarinhas (Renault Clio Rally ⅘), Dario Rebelo/Alberto Silva (Renault Clio Rally ⅘) e Henrique Azenha/Hugo Marques (Renault Clio Rally ⅘).