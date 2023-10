Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Os troços onde se vai decidir o título do CPR | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a última ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal, evento que percorrerá as estradas da região centro, em troços desafiantes e rápidos que vão fazer as delícias dos espectadores. Fique a conhecê-los um pouco melhor.

PEC1, Alcobaça, 10.29 km

Começa numa zona rápida em estrada larga, na primeira povoação o troço muda totalmente de características, para uma zona estreita, muito rápida inicialmente, com algumas travagens fortes, em estrada tão estreita que não perdoa qualquer erro. Depois entra numa zona bem mais sinuosa mas continuando sempre com partes rápidas e na fase final da especial tem algumas curvas longas a diminuir um pouco o ritmo, e algumas travagens fortes para curvas de 90º, que se prolongam até ao final.

PEC3-5, Mata Mourisca, 16.44 km

é um troço muito rápido, quase sempre entre árvores, estrada estreita, curvas largas, um ou outro gancho, algumas zonas sujas de vegetação, travagens fortes, povoações aqui e ali, sempre muito fluido, a meio há zonas mesmo difíceis com armadilhas a necessitar de notas muito precisas, a segunda metade do troço é mais bonita porque é mais variada, uma ou outra curva de 90º mas mantendo quase sempre a grande rapidez. O último ‘quarto’ do troço é um pouco mais enrolado,

PEC4-6, Pombal, 15.90 km

Pombal é muito enrolado na fase inicial do troço, depois entra numa zona estreita, ondulada e rápida com um gancho aqui e ali. Torna-se mais rápido com zonas difíceis, cruzamentos, é muito semelhante a Mata Mourisca nas zonas de árvores, passa para uma estrada muito mais rápida e larga, tendo a meio zonas de esgotar a rotação dos motores. Pouco depois passa pela povoação de Covão de Mendes, entrando novamente numa zona de árvores, estreita. A parte final é a mais bonita, com passagem entre casas, antes de entrar na zona final, sinuosa quase até o final do troço.

PEC7-8, São Pedro de Moel, 14.59 km

É o habitual Pinhal de Leiria, começa muito rápido em estrada muito boa, cruza a ‘praia, entra novamente no Pinhal e aí temos um troço semi-rápido, com muitos ‘cortes’ de ritmo, que é médio-alto, passa pelos ex-libris da zona, onde já se corria nos anos 70, com algumas ‘chicanes’ naturais a baixar a velocidade média. Tem zonas muito abertas, típicas da zona, mudanças rápidas de direção, a a meio os concorrentes esgotam o motor para um gancho, para trás, segue-se uma zona rápida com curvas longas, até à famosa ‘pista’ da EN-242/2, até à ‘curva do Teodósio’ onde se entra na rapidíssima zona final, com o troço a voltar a entrar na EN-242/2 terminando aí.