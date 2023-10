Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Kris Meeke lidera qualificação | AutoSport

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally 2) foram os mais rápidos no Qualifying do Rali Vidreiro/Centro de Portugal com o crono 2:08.685s, menos 0.667s do que a dupla Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3). Sem surpresas de maior, as duas duplas que se mostraram mais rápidas no treino livre voltaram-no a ser na qualificação, que foi realizada com piso seco.

A 2.386s de Meeke e Hoy, ficou a dupla lusa José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5), seguida de perto pelos seus adversários e candidatos ao título. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2) voltaram a registar o quarto tempo mais rápido, a 3.119s do britânico, seguidos de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 Rally2) a 3.346s e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo) com uma desvantagem para o mais rápido de 5.335s. Resumindo o pouco que aconteceu até agora em estrada, os quatro candidatos ao triunfo no CPR vêm desde a primeira passagem do treino livre sempre juntos na tabela de tempos.

A escolha da ordem de partida vai ocorrer à hora de almoço.

