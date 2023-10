Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Kris Meeke foi o mais rápido na 1ª passagem do treino livre | AutoSport

A dupla Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally 2) foi a mais rápida na primeira passagem do treino livre do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, com o tempo 2:15.6s. Já com alguma chuva à mistura, que obrigou alguns concorrentes a ligarem os limpa para brisas para esta primeira saída para a estrada, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) foram a segunda dupla mais rápida na primeira passagem.

Uns pilotos apanharam o troço mais molhado do que outros, justificando as diferenças maiores nos tempos alcançados pelos concorrentes. Na primeira passagem, com o tempo de 2:15.6s, o britânico foi mais rápido do que José Pedro Fontes/Inês Ponte em Citroën C3 R5 por 0.2s, enquanto a dupla espanhola Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) alcançou o terceiro melhor tempo com o crono de 2:17.4s.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2) terminaram a primeira passagem do treino com o quarto tempo mais rápido (2:18.2s), seguidos pelas restantes duplas que discutem nesta prova o título do CPR. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo), com 2:18.3s terminaram na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 Rally2), com o crono 2:21.1s.

A segunda passagem tem início às nove horas.

TEMPOS ONLINE, AQUI.