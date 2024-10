Rali Vidreiro Centro de Portugal: boas surpresas na lista de inscritos

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali Vidreiro Centro de Portugal, há algumas boas surpresas para além da lista expectável. Por exemplo, Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (Citroën C3 Rally2), Nuno Pinto/João Jardim Pereira (Citroën C3 Rally2) regressam depois do Rali de Portugal do ano passado e do Templários Rally classic deste ano. Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 Evo) também regressam depois de quatro meses fora, depois da lesão que o piloto sofreu depois de um salto em Lousada, no Rali de Portugal. E nos RC2 temos ainda André Cabeças/Miguel Castro (Ford Fiesta R5) e Rui Lopes/André Couceiro (Citroën C3 Rally2), que são as outras duas boas novidades.

Doze Rally2 é um plantel bem interessante, sendo que o único estrangeiro é o líder do campeonato.

O plantel das duas rodas motrizes é imenso, bastante bom e divide-se entre os concorrentes do CPR 2RM, Clio Trophy Portugal, FPAK Júnior Team. 30 no total, seis nos Clássicos, dois nos GT, 26 nos Promo, 6 no FPAK Júnior Team e três na KIA Rally Cup.

Eis a Lista.