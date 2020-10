Rali Terras D’Aboboreira: Vítor Pascoal estreia N5

Vítor Pascoal vai estrear-se ao volante de um carro da categoria N5 no próximo Rali Terras D’Aboboreira. Será o regresso do piloto do Baião Rally Team aos carros de quatro rodas motrizes e a estreia do carro da espanhola RMC em ralis de terra em Portugal.

O atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis GT e do Campeonato de Portugal de Montanha na categoria GT vai deixar temporariamente o Porsche 991 GT3 Cup na garagem do Baião Rally Team e estrear-se ao volante de um carro da categoria N5, no próximo Rali Terras D’Aboboreira. Vítor Pascoal vai, assim, voltar a pilotar um carro de quatro rodas motrizes e também regressar aos ralis de terra, um piso onde já não compete desde a vitória no Rali de Baião / Amarante, em 2017.

“É um novo desafio para mim e um aliciante extra para o rali disputado na minha região”, afirmou Vítor Pascoal, sobre a estreia com o N5 nos troços de Baião, Amarante e Marco de Canaveses. “O N5 é um conceito que a RMC tem vindo a desenvolver nos últimos anos e agora surgiu a oportunidade de disputar o Rali Terras D’Aboboreira com um carro destes. Só deveremos testar na próxima semana, mas estou bastante expectante para este regresso aos ralis de terra, onde já não corro há mais de três anos. Acima de tudo, vamos querer dar espetáculo para o público do ‘nosso’ rali e dar o máximo retorno aos nossos patrocinadores, que têm sido fundamentais”, referiu o bicampeão nacional de ralis GT, que voltará a ser navegado por Ricardo Faria.

Vítor Pascoal terá como companheiro de equipa Pedro Silva, piloto que habitualmente compete com o Porsche 997 GT3 Cup nos Ralis e na Montanha, mas que fará agora a sua estreia absoluta em ralis de terra e ao volante de um carro de tração integral.