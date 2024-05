Rali Terras d’Aboboreira: Um rali que Kris Meeke não esquecerá tão cedo

Em declarações ao Dirtfish, Kris Meeke explica como foi do capotanço, ao triunfo no Rali Terras d’Aboboreira. Como sabemos, na sexta-feira, na qualificação, Kris Meeke capotou o seu Hyundai i20 N Rally2, mas no final do rali foi ele que ocupou o lugar mais ato do pódio.

A reviravolta começou logo no local do acidente, porque foi possível retirar o carro de onde estava, colocá-lo na estrada e foi pelos sues meios – a trabalhar, portanto – que o carro regressou à assistência.

Os danos não eram comprometedores, os mecânicos trabalharam bem, pelo que foi possível arrancar para a prova sem penalizar. Pelo meio, uma escolha de ordem de partida em que a ‘fava’ foi para quem escolheu primeiro. Até essa sorte, Kris Meeke teve. Não teve alternativa na escolha, mas o S.Pedro ‘fez’ com que chovesse no momento certo para ‘ajudar’ Meeke e criar dificuldades a quem seguia mais trás.

A pilotagem do irlandês fez o resto…

“Que fim de semana foi este… a minha carreira num só rali!”, disse ao Dirtfish: “Travei demasiado tarde. Era uma entrada cega para a curva, uma direita rápida sobre um topo e depois para a esquerda, onde a estrada fecha na superfície rochosa. Eu conhecia-a. Já tinha feito uma passagem. Mas eu queria um bom lugar na estrada, e cometi um erro! Simples.

O carro aterrou no tejadilho, mas não houve danos no roll bar. Convencemos os organizadores a fazer uma pausa no shakedown durante cinco minutos, os fãs foram brilhantes – cortaram alguns arbustos, deslocámos alguns pedregulhos grandes, criámos um caminho e depois levámos o carro de volta ao troço depois à assistência, os danos foram apenas cosméticos.

Mais tarde, depois de todos terem escolhido o seu lugar na estrada, fiquei em segundo. Estava tudo a olhar para as App de Meteo, a pensar quando chegaria a chuva. A maioria escolheu um meio termo, para tentar estar a salvo, de uma forma ou de outra, das condições meteorológicas.

Mas começou a chover uma hora antes do primeiro carro, o que me favoreceu.

A equipa [Hyundai Portugal] é simplesmente fantástica. A forma como apoiam toda a gente é incrível. Antigamente, teríamos sido puxados para o camião pelo topo da orelha e repreendidos pelo que aconteceu [no shakedown], mas o Zé Pedro [Fontes, chefe de equipa da Hyundai Portugal] chegou e disse: “O carro é f****d, por isso mais vale ir em frente!”

E foi o que fizemos. Não sou perfeito, eles sabem que não sou perfeito e eu também sei. Mas tenho muita sorte por eles gostarem de mim e eu gostar deles. Estamos ali para nos divertirmos e foi o que fizemos. Tínhamos construído uma vantagem de meio minuto durante a manhã de sábado, mas tivemos um furo e vimos tudo desaparecer. A três troços do fim, havia apenas três segundos entre mim e Pierre-Louis Loubet, era o início de um novo rali. Mas conseguimos. Estou feliz por isso. Feliz pela equipa, por mim e pelo Stu [Loudon]”, disse ao Dirtfish.