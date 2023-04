Rali Terras d’Aboboreira: Tudo muito equilibrado, ouça o que dizem os pilotos (áudios) | AutoSport

Numa altura em que já só falta três troços para o final do rali, tudo ainda está por decidir no top 10, já que há diversas lutas pelo meio, todas elas independentes umas das outras.

Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) lidera, 8.3s na frente de Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) e 9.0s face a Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2).

Um pouco mais atrás, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) tem Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) apenas a 3.6s com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) 4.1s mais atrás.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) estão em terra de ninguém a 15.3s de Correia e com

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) a 29.3s. Este lidera um grupo de equipas que até ao 11º lugar distam apenas onze segundos.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) são nonos na frente de Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) que se atrasou com um furo, e ainda Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2). Ouça as declarações das várias equipas:

Kris Meeke

Ricardo Teodósio

Miguel Correia

Armindo Araújo

José Pedro Fontes

Bernardo Sousa

Lucas Simões

Paulo Meireles

Pedro Almeida