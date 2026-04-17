Rali Terras d’Aboboreira: Treinos Livres, validar as mecânicas antes dos duelos

Já é conhecida a primeira tabela de tempos do CPR 2026, com a realização da primeira passagem dos treinos livres do Rali Terras d’Aboboreira. Para já, trata-se apenas e só de verificar se está tudo bem com os carros, já que logo a seguir se realiza a qualificação, passagem que permitirá determinar a ordem de partida para a primeira etapa do Rali Terras d’Aboboreira.

Os tempos são em muitos casos apenas consequência do trabalho de ‘check list’ feito pelo que ficam aqui apenas para referência, havendo muito pouco para ser extrapolado. Já no qualifying, a ‘música’ será diferente, esse sim, já dará uma ideia do que pode ser a correlação de forças, ainda que num troço curto demais para nos ‘dizer’ algo de muito concreto.