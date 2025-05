Rali Terras d’Aboboreira: Tempos corrigidos, muito por decidir à tarde

Kris Meeke tem 8.9s de avanço para Dani Sordo na frente do CPR, Armindo Araújo parte para a tarde 10.s na frente de Rúben Rodrigues, nas 2RM, Rafael Rêgo tem 7.8s de avanço para Guilherme Meireles, sendo que o top 4 cabe em 19.4s.

Na sequência da interrupção da quinta especial da prova devido ao acidente de Diego Ruiloba, que capotou e o seu carro ficou a bloquear a estrada, muitos concorrentes foram tiveram tempo nominais, mas quem já estava no troço e parou junto do acidente do espanhol teve que esperar mais algum tempo pela correção dos tempos, como é normal suceder.

Os registos dos que já tinham passado não foram problemas, mas com a correção final de tempos já se pode divulgar a classificação correta. Assim sendo, e após a PEC6, Marão 1, Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) lideram com 8.9s de avanço para Dani Sordo-Patricia Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2) com Roope Korhonen-Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) em terceiro da geral, a 1m07.6s da frente, seguindo-se Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2), quartos na frente de Armindo Araújo, com Rúben Rodrigues agora a 10.0s do piloto do Skoda. Depois dos abandonos de Mārtiņš Sesks e Gonçalo Henriques, Yohan Rossel-Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) são agora sétimos, na frente de Marco Bulacia-Diego Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2), que caiu na classificação na especial anterior, depois de perder quase 40 segundos.

Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) são nonos na frente de Ricardo Teodósio-José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2) e José Pedro Fontes-Inês Ponte (Citroën C3 Rally2). Seguem-se, Ernesto Cunha-Valter Cardoso (Škoda Fabia Rally2 evo), Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) são 16º na frente de Paulo Neto-Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nos Promo lideram Adruzilo Lopes-Vítor Hugo (Mitsubishi Lancer Evo X) 48.0s na frente de Miguel Carvalho-António Reis (Hyundai I20 N5), e nas 2RM do CPR continuam na frente Rafael Rêgo-Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4), 7.8s na frente de Guilherme Meireles-Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) com Hélder Miranda-Rui Teixeira (Peugeot 208 Rally4) 4.1s mais atrás. Seguem-se Ricardo Sousa-Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) a mais 7.5s e Gil Antunes-Alexandre Ramos (Peugeot 208 Rally4), a mais 9.7s. Tudo em aberto, portanto.

As diferenças para a Peugeot Rally Cup Ibérica e Cup Portugal é que nestes casos os espanhóis Nahuel Barba-Santiago Cabrera (Peugeot 208 Rally4 RC4) são terceiros a 3.9s de Meireles.