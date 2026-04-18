Rali Terras d’Aboboreira, Rúben Rodrigues: “Estratégia funcionou na perfeição”

Um arranque com nota máxima para Rúben Rodrigues. O piloto do GR Yaris Rally2 da Auto Açoreana Racing inicia a temporada 2026 com um triunfo merecido, depois de uma bela prestação.

Após um 2025 de adaptação a um novo carro e a uma nova realidade, Rodrigues encarou esta temporada com muito mais confiança e muito mais experiência. E isso traduziu-se num andamento muito bom desde o início de um rali que já conhece bem, mas não tão bem quanto outros intervenientes.

Desde cedo se instalou no topo da classificação do CPR, cimentou a sua liderança e aguentou o ataque final da concorrência para começar com um belo triunfo. No final, em declarações ao AutoSport, Rodrigues mostrou-se muito satisfeito com o resultado e entusiasmado para o resto da temporada, que promete ser muito renhida:

“Tinha dito antes da prova que vínhamos para sermos competitivos e demonstrámos aqui a nossa rapidez e a nossa evolução. Andámos depressa quando foi necessário, gerimos nos momentos certos. Penso que executámos uma estratégia que funcionou na perfeição para nós.

A Auto Açoreana Racing, em conjunto com a ARC, fez um trabalho fenomenal. O carro esteve sempre num nível muito bom, muito fácil de conduzir. Fomos seguindo o plano e esse foi concluído com sucesso. Foi uma grande vitória para nós. Mostrámos aquilo que podemos fazer no CPR.

Este campeonato vai ser muito disputado. Vamos ver diferenças mínimas. Em condições normais podemos ter aqui três, quatro pilotos sempre na luta pela vitória em todas as provas. Temos aqui um campeonato muito interessante e competitivo. Podemos estar todos contentes com o que se viu: muito equilíbrio, muita gente diferente a ganhar troços. Quem cometer menos erros vai ganhar. Todos já conhecem bem os troços e temos máquinas idênticas. Será uma luta intensa ao longo do ano.”