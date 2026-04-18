Rali Terras d’Aboboreira, Rúben Rodrigues: ” Este ano temos uma palavra a dizer”

Rúben Rodrigues está a ser um dos grandes destaque desta edição do Rali Terras d’Aboboreira 2026. O piloto do Toyota GR Yaris Rally2 está com um grande ritmo e a liderança no CPR comprova-o.

No final da manhã deste segundo dia de prova, em declarações ao AutoSport, Rodrigues estava visivelmente satisfeito. Liderando as contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com 16,8 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo após a PEC5, o piloto açoriano partilha o segundo lugar da geral com Takumi Matsushita, ambos a 29,6 segundos do líder Jaspar Vaher. Um desempenho excelente que atribui à maior familiaridade com o Toyota e ao trabalho de preparação desenvolvido nos últimos meses.

“De todos, continuamos a ser os menos experientes, mas até agora tem corrido muito bem. O carro tem trabalhado muito bem, a nossa equipa tem feito um trabalho excelente. Penso que nós temos mostrado a nossa velocidade, a nossa competitividade.

Tinha dito que o ano passado era para conhecer o campeonato e este ano, com o conhecimento quer das classificativas, quer do carro, teríamos uma palavra a dizer. Estou bastante feliz, tanto com o carro, como com a minha equipa que tem feito um trabalho incrível.

O carro é fenomenal, tem um chassi incrível e estamos cada vez mais à vontade. É muito competitivo e nós também temos acompanhado com a nossa evolução.”