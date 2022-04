Rali Terras D’Aboboreira, Ricardo Teodósio: “Arriscar? Possivelmente, é o que terei de fazer” | AutoSport

Com a terceira prova da temporada à porta, o Rali Terras D’Aboboreira (15 e 16 abril), e um saldo bastante modesto em termos de resultados no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), na sequência dos problemas técnicos surgidos no Hyundai i20 N Rally2, o campeão nacional em título dá ares de hesitação. “Arriscar? Possivelmente, é o que terei de fazer agora”, confessa Ricardo Teodósio.

Com 40 pontos de atraso face ao líder do CPR, Ricardo Teodósio tem trabalhado arduamente para mudar o rumo dos acontecimentos e espera que a próxima prova lhe sorria:

“Trabalhámos para que este Rali Terras D’Aboboreira seja diferente para nós, em termos de andamento e de resultado. Temos que andar o mais à frente possível no CPR. Debatemo-nos com problemas ao nível da afinação do carro e também técnicos nos dois ralis anteriores e isso não nos permitiu fazer melhor. Agora, com uma nova suspensão e depois da ajuda que o Dani Sordo nos veio dar nos testes antes da prova, acredito que haja uma evolução e eu consiga reencontrar-me com os bons resultados. A grande questão é conseguirmos, com uma afinação eficaz, colocar o i20 mais rápido”, concluiu o piloto algarvio.