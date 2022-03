Rali Terras D’Aboboreira: regulamento e mapas de acesso já disponíveis no site | AutoSport

Os dados informativos essenciais para quem tenciona seguir ou participar no Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (15 e 16 abril) e este ano também integrado no European Rally Trophy-ERT, já se encontram disponíveis no site oficial do rali, www.terrasdaboboreira.pt, que funciona como o portal da competição organizada pelo Clube Automóvel de Amarante.

Na seção CONCORRENTES do referido website poderão ser encontradas as indicações (horários, etc.) que interessam sobre o rali que vai percorrer os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, a começar pelo Regulamento Particular, o qual disponibiliza diversos dados importantes.

Ainda nessa mesma página dispõe dos mapas de todas as provas especiais de classificação (PEC), incluindo a do Shakedown/Qualificação (3.47 km), com a particularidade de os mesmos incluirem os pontos de referência GPS tanto do início como do final de cada uma delas.

O Rali Terras D’Aboboreira terá um total de 103,53 km de troços (9) cronometrados, repartidos entre sexta-feira e sábado: Baião Vida Natural (8.92 km), Marco Rios de Emoção (2.07 km), Amarante Natureza Criativa (15,14 km), Marão (10.676 km) e Aboboreira (16.0 km).

O Parque de Assistência será, como nas últims edições da prova, nas instalações da Metalocardoso, em Amarante.

PROGRAMA DO RALI TERRAS D’ABOBOREIRA

SEXTA-FEIRA (15 abril)

Free Practice em Vila Boa de Quires (3,47 km) 08h00/09h00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09h30/10h00

Shakedown (Prioritários) 10h30/11h00

Shakedown (Outros pilotos) 11h00/12h30

Partida (Baião) 16h00

PEC 1 – Baião Vida Natural 1 (8,92 km) 16h30

Reagrupamento em Baião (Entrada) 17h00

Reagrupamento em Baião (Saída) 18h00

PEC 2 – Baião Vida Natural 2 18h10

Reagrupamento no Marco de Canaveses (Entrada) 19h30

Saída do reagrupamento 21h05

PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) 21h30

Parque de Assistência (Entrada) 22h15

Parque Fechado (Entrada) 23h03

SÁBADO (16 abril)

Partida do Parque de Assistência (Metalocardoso) 08h55

PEC 4 – Amarante Natureza Criativa 1 (15,14 km) 10h00

PEC 5 – Marão 1 (10,67 km) 11h00

PEC 6 – Amarante Natureza Criativa 2 12h20

Parque de Assistência (Entrada) 13h15

Parque de Assistência (Saída) 14h30

PEC 7 – Aboboreira 1 (16,00 km) 15h20

PEC 8 – Marão 2 16h20

PEC 9 – Aboboreira 2 (POWER STAGE) 18h45

Parque de Assistência (Entrada) 19h45

Parque de Assistência (Saída) 19h55

Final em Amarante (Ponte de São Gonçalo) 20h10