Rali Terras d’Aboboreira, Pedro Almeida: “O carro é inacreditável”
Pedro Almeida, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2 oficial da Gazoo Racing Caetano Portugal, tem realizado uma prova de evolução consistente, focada na adaptação ao novo carro e na progressão gradual ao longo dos troços. Com um ritmo competitivo e em crescendo, Almeida ocupa atualmente o terceiro lugar nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), encontrando-se a 6,4 segundos do segundo posto.
Neste primeiro contacto em competição, o piloto tem procurado entender melhor a sua nova máquina e começa a perceber os seus pontos fortes, mostrando-se muito satisfeito com o potencial. Em declarações ao AutoSport, Pedro Almeida mostrou-se entusiasmado com o que sentiu até agora:
“Acho que tem sido um rali em crescendo. Estamos a adaptar-nos cada vez mais ao Toyota, a conseguir perceber o que o carro é capaz, e é, na verdade, inacreditável. Se não for pilotado da forma certa, ele não perdoa, tornando-se lento. Tem que ser pilotado sempre rápido e, quando assim é, o carro é inacreditável — dá para fazer coisas que é difícil acreditar. Está a ser uma adaptação, estamos a melhorar troço a troço, muito perto dos lugares da frente. Vamos continuar até ao fim do dia a dar o nosso melhor.”
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